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“الأحرار” يفتح علبة أسرار الوكالات الحضرية

منذ دقيقة واحدة
رائحة تصفية حسابات تفوح من الدعوة إلى تشكيل مهمة استطلاعية شرع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قبل أسابيع معدودات من الدخول البرلماني، في الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، في التحرك يمينا وشمالا من أجل إقناع الأغلبية للقيام بمهمة استطلاعية لبعض الوكالات الحضرية، أبرزها وكالة الدار البيضاءأكمل القراءة »

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