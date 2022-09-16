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“الأحرار” يفتح علبة أسرار الوكالات الحضرية
رائحة تصفية حسابات تفوح من الدعوة إلى تشكيل مهمة استطلاعية شرع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قبل أسابيع معدودات من الدخول البرلماني، في الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، في التحرك يمينا وشمالا من أجل إقناع الأغلبية للقيام بمهمة استطلاعية لبعض الوكالات الحضرية، أبرزها وكالة الدار البيضاءأكمل القراءة »
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