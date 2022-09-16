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تلاعبات في تأمين حوادث الشغل بالجماعات

منذ 10 دقائق
أسقط تفتيش قضاء مجالس جهوية للحسابات جماعات ترابية في كمين امتحان تدبير الموارد البشرية، إذ سجلت خروقات خطيرة تتعلق أساسا بتلاعبات في أداء تأمين شغل عن العاملين فيها. وسجلت تقارير للمجالس المذكورة أن جماعات قامت بأداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل المتعلقة بأشخاص غرباء على لوائح العاملينأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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