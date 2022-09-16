الأولى
تلاعبات في تأمين حوادث الشغل بالجماعات
أسقط تفتيش قضاء مجالس جهوية للحسابات جماعات ترابية في كمين امتحان تدبير الموارد البشرية، إذ سجلت خروقات خطيرة تتعلق أساسا بتلاعبات في أداء تأمين شغل عن العاملين فيها. وسجلت تقارير للمجالس المذكورة أن جماعات قامت بأداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل المتعلقة بأشخاص غرباء على لوائح العاملينأكمل القراءة »
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