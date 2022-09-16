الأولى
تحت الدف
هل يحتاج الولاة والعمال ومنسقو المبادرة الوطنية، ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والناشرون والكتبيون إلى خطاب ملكي جديد ليذكرهم بأهمية مبادرة مليون محفظة؟ نطرح السؤال، ونحن نتابع ما يجري في عدد من الجهات والمناطق والجماعات والمندوبيات الإقليمية من إساءات لهذا المشروع الاجتماعي الذي أعلن عنه جلالة الملكأكمل القراءة »
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