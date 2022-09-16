fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ 34 ثانية
هل يحتاج الولاة والعمال ومنسقو المبادرة الوطنية، ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والناشرون والكتبيون إلى خطاب ملكي جديد ليذكرهم بأهمية مبادرة مليون محفظة؟ نطرح السؤال، ونحن نتابع ما يجري في عدد من الجهات والمناطق والجماعات والمندوبيات الإقليمية من إساءات لهذا المشروع الاجتماعي الذي أعلن عنه جلالة الملكأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 34 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.