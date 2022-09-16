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معزوز يصنع “قنبلة ذرية”!

منذ 22 ثانية
رئيس مجلس جهة البيضاء يطرد صحافيين من حضور برنامج سري “مسلح” يشرف عليه بمقر للأوقافيضع عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة البيضاء- سطات، لمساته الأخيرة على برنامج مسلح لصنع “قنبلة ذرية”، انطلق الإعداد له منذ أكتوبر الماضي، تحت إشراف مكتب أمريكي عالمي للدراسات، بقيمة استثمار تجاوزت 840 مليونأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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