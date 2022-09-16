حوادث
إيقاف بحريني مبحوث عنه بطنجة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الثلاثاء الماضي، شخصا من أصول عربية، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض عليه، أصدرته في حقه السلطات القضائية البحرينية، بعد إدانته بعقوبة حبسية نافذة لتورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، وتمكنه من الفرار خارج البلاد. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
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