حوادث
اعتقال مخرب حافلة بأولاد زيان
أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بيزضاض بإقليم الصويرة، الثلاثاء الماضي، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني متورطا في قضية ارتكاب حادثة سير مميتة بحافلة نقل نجم عنها مقتل شخص وتخريب سيارات وإصابة أشخاص آخرين بمدخل المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء. وذكرت المصادر أن عملية إيقاف المتهمأكمل القراءة »
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