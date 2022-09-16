حوادث
سقوط مروج كوكايين بالحسيمة
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر أمنية تابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، تمكنت الاثنين الماضي، من إيقاف شخص بأحد الدواوير التابعة لجماعة بني حذيفة بإقليم الحسيمة، للاشتباه في ترويجه لمخدر الكوكايين. وأضاف المصدر ذاته، أن إيقاف المعني بالأمر جاء عقب تفكيك شبكة متخصصة في ترويج هذه المادة المخدرة، كانتأكمل القراءة »
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