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حوادث

سرقة مبلغ مالي تورط جانحا

منذ 12 ثانية
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، شخصا يشتبه في سطوه على منزل بالمدينة ذاتها. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن شخصا تقدم نحو عناصر الدرك الملكي للإبلاغ عن سرقة مبلغ مالي مهم من منزله بحي المسيرة بالشماعية، موضحا أن المنزل المذكور يتكون من طابقين. وأضاف المصرحأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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