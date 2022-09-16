حوادث
الحبس للصين بالجديدة
الأول يعمل صباغا والثاني مدمن على استهلاك المخدرات كان يستعين بكلبه في السرقة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، صباغا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا. وأوقفتأكمل القراءة »
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