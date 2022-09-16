حوادث
حجز عملة صعبة مهربة بطنجة
حجزت عناصر الجمارك المكلفة بالتفتيش والمراقبة عند محطة الوصول بميناء طنجة المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، مبلغا ماليا مهما من العملة الصعبة، وضبطته مدسوسا وسط أمتعة مواطن مغربي مقيم بالخارج، كان يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وحسب مصدر جمركي، فإنأكمل القراءة »
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