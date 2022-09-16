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أزمور… مشاريع معلقة

منذ دقيقة واحدة
تعثر إنجاز الساحة الكبرى ومقر المحكمة والأمن والكورنيش والسوق الأسبوعي أينما وليت وجهك بأزمور تواجهك بنايات وفضاءات وساحات ومشاريع توقفت بها الأشغال منذ مدة طويلة. هي مسؤولية مشتركة، تتقاسمها السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبون وأصحاب الشركات التي رست عليها صفقاتها. مشاريع كلفت المجلس الجماعي وشركاءه أموالا باهظة، دونأكمل القراءة »

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