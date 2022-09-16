ربورتاج
أزمور… مشاريع معلقة
تعثر إنجاز الساحة الكبرى ومقر المحكمة والأمن والكورنيش والسوق الأسبوعي أينما وليت وجهك بأزمور تواجهك بنايات وفضاءات وساحات ومشاريع توقفت بها الأشغال منذ مدة طويلة. هي مسؤولية مشتركة، تتقاسمها السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبون وأصحاب الشركات التي رست عليها صفقاتها. مشاريع كلفت المجلس الجماعي وشركاءه أموالا باهظة، دونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا