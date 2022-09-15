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وطنية

‭”‬التجمع‭” ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ “‬قتلة‭” ‬الاستثمار

منذ 12 ثانية
حاكمت‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة،‭ ‬خلال‭ ‬بدء‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار،‭ ‬الذي‭ ‬عرضه‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب،‭ ‬محسن‭ ‬الجازولي،‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬لثلاثاء‭)‬،‭ “‬عقليات‭ ‬بيروقراطية‭” ‬ظلت‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬رقاب‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتعرقل‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمارات‭. ‬ وطالب‭ ‬محمد‭ ‬غياث،‭ ‬رئيس‭ ‬أكبر‭ ‬فريق‭ ‬نيابي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ (‬الأحرار‭)‬،‭ ‬بردع‭أكمل القراءة »

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