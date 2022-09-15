وطنية
”التجمع” يدعو إلى محاكمة “قتلة” الاستثمار
حاكمت فرق الأغلبية والمعارضة، خلال بدء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، الذي عرضه الوزير المنتدب، محسن الجازولي، على أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس (لثلاثاء)، “عقليات بيروقراطية” ظلت تتحكم في رقاب المستثمرين، وتعرقل تدفق الاستثمارات. وطالب محمد غياث، رئيس أكبر فريق نيابي بمجلس النواب (الأحرار)، بردعأكمل القراءة »
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