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فهمي في “مستر إكس” يصور الفنان أحمد فهمي عددا من مشاهد فيلم “مستر إكس” في قبرص رفقة الممثلة هنا الزاهد، حيث يستمر العمل لمدة 5 أيام، ثم يعود إلى مصر للانتهاء من إنجاز باقي المشاهد. و”مستر إكس” بطولة أوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ،أكمل القراءة »
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