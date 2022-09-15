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منذ 9 ثواني
  فهمي في “مستر إكس” يصور الفنان أحمد فهمي عددا من مشاهد فيلم “مستر إكس” في قبرص رفقة الممثلة هنا الزاهد، حيث يستمر العمل لمدة 5 أيام، ثم يعود إلى مصر للانتهاء من إنجاز باقي المشاهد. و”مستر إكس” بطولة أوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ،أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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