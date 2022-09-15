الرياضة
الشهب تغرق الأندية بالغرامات
اللجنة التأديبية غرمت الرجاء بسبب عدم تأكيد اعتراضه ضد آسفي غرمت اللجنة المركزية للتأديب الجيش الملكي وحسنية أكادير مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيرهما للشهب الاصطناعية، ورميها للقارورات. وتم تغريم أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بحسنية أكادير، وتمأكمل القراءة »
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