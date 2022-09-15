الرياضة
التذاكر تغضب جماهير الرجاء
الفريق يحطم الرقم القياسي في بيع بطاقات الاشتراك رفضت جماهير الرجاء الرياضي الغاضبة الأثمنة التي حددها المكتب المسير، لمتابعة مباراة فريقها امام المغرب التطواني لحساب الجولة الثالثة من البطولة. وهدد الجمهور عبر المواقع الاجتماعية بالتصعيد ومقاطعة المباريات، إذا لم يراجع المكتب المسير هذه الأثمنة. وعبر الجمهور عنأكمل القراءة »
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