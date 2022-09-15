الرياضة
رسالة رياضية: هشاشة
كرس الميركاتو الصيفي، والعدد الهائل لملفات النزاعات، معاناة الأندية الوطنية اختلالات كبيرة على مستوى التدبير المالي، بل وصل بعضها إلى الإفلاس، فأين الخلل؟ أولا، منذ سنوات، ونحن نكتب هنا أن طريقة تدبير الأندية يخيم عليها الطابع الهاوي، أو كما أسماه الراحل يحيى السعيدي، الطابع “الحانوتي”، في إشارةأكمل القراءة »
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