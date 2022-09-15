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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 24 ثانية
< كتب أشار تلاميذ بمدارس ابتدائية بمقاطعات بالبيضاء إلى وجود مقررات "قديمة" و"ممزقة" في حقائب مبادرة "مليون محفظة". وقال مصدر إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هناك مدارس لم تتوصل بحصتها من هذه الحقائب، رغم انطلاق الموسم الدراسي منذ أسبوعين. (ي. س) < رشوة مثل،أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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