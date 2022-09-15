أخبار الصباح
أخبار الصباح
< كتب أشار تلاميذ بمدارس ابتدائية بمقاطعات بالبيضاء إلى وجود مقررات "قديمة" و"ممزقة" في حقائب مبادرة "مليون محفظة". وقال مصدر إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هناك مدارس لم تتوصل بحصتها من هذه الحقائب، رغم انطلاق الموسم الدراسي منذ أسبوعين. (ي. س) < رشوة مثل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا