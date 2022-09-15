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“صدى التوأم” على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” الموسم الأول من مسلسل “صدى التوأم”. ويتألف العمل الفني من سبع حلقات، ضمن إطار درامي تشويقي اجتماعي، إذ تنتقل الأحداث، منذ بداية الحلقة الأولى، بشكل فوضوي، امتثالا لسياق القصة التي تظهر مختنقة في غموض تفاصيلها، من دون أن يعكر ذلك دور التفاعل الدرامي بينأكمل القراءة »
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