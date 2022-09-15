الرياضة
آسفي يصعد
هدد بالاستئناف وقال إنه يحترم المؤسسات قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي استئناف القرار الصادر عن لجنة التأديب بجامعة كرة القدم، القاضي برفض اعتراضه ضد فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء. وأصدر الفريق بلاغا، قال فيه “عقد المكتب المديري للنادي اجتماعا ترأسه رئيسه بحضور أعضاء المكتب المديري، على خلفية قرارأكمل القراءة »
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