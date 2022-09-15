الرياضة
أخطاء وتناقضات في ملف البنزرتي
عدم تدويل العقوبة لا يبرر رفض الاعتراض وتبرئة المدرب ثم إدانته اعتراف بالخطأ ارتكبت اللجنة التأديبية بجامعة كرة القدم أربعة أخطاء في ملف فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء، الذي اعترض عليه أولمبيك آسفي، في مباراة الفريقين (2-2)، ضمن الدورة الأولى من البطولة الوطنية الأول. عدم تدويل العقوبة اختياريأكمل القراءة »
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