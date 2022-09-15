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بوسرحان‭ ‬يدخل‭ ‬السوق‭ ‬العالمية

منذ 14 ثانية
منتوجات‭ ‬بوسرحان‭ ‬أصبحت‭ ‬ماركة‭ ‬مسجلة‭         (‬خاص‭)‬
نجح‭ ‬في‭ ‬ولوجها‭ ‬بعلامته‭ ‬‮«‬لاماروكينري‮»‬‭ ‬للأحذية‭ ‬الجلدية‭ ‬التقليدية أسامة‭ ‬بوسرحان‭         (‬خاص‭)‬ ‭”‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬المستحيلة‭ ‬تبدأ‭ ‬بحلم‭”‬،‭ ‬حكمة‭ ‬يصلح‭ ‬إسقاطها‭ ‬على‭ ‬أسامة‭ ‬بوسرحان،‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يستحقون‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهم‭ ‬ضمن‭ ‬زاوية‭ “‬قصة‭ ‬نجاح‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوجهات‭أكمل القراءة »

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