منبر
بوسرحان يدخل السوق العالمية
نجح في ولوجها بعلامته «لاماروكينري» للأحذية الجلدية التقليدية أسامة بوسرحان (خاص) ”كل الأمور المستحيلة تبدأ بحلم”، حكمة يصلح إسقاطها على أسامة بوسرحان، باعتباره واحدا من الشباب الذين يستحقون تسليط الضوء عليهم ضمن زاوية “قصة نجاح”، بعد أن استطاع الجمع بين عدد من التوجهاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا