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حوادث

10 سنوات لمغتصب ابنة شقيقه

منذ دقيقة واحدة
هيمن ملف مثير له بعد أخلاقي على كل القضايا التي عرضت، الخميس الماضي، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، كان بطله متهم باغتصاب ابنة شقيقه القاصر، وأدانته هيأة الحكم بعقوبة سالبة للحرية وصلت مدتها 10 سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مالي يؤديه لفائدة الضحية وتحميله صائر الدعوىأكمل القراءة »

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