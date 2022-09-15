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حوادث

وفاة طالب في حريق وجدة

منذ 26 ثانية
توفي ليلة أول أمس (الاثنين)، أحد الطلبة الذين جرى نقلهم صوب المركز الاستشفائي المختص بالحروق بالبيضاء، على متن مروحية طبية، إثر إصابتهم بحروق وصفت بـ»الخطيرة»، بسبب حريق مفاجئ أتى على جزء من جناح الذكور بالحي الجامعي بوجدة. ونعى ياسين زغلول رئيس الجامعة في تدوينة خاصة، الهالك (حسامأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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