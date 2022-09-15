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حوادث

30 سنة لقاتل زوجته وصديقتها

منذ 23 ثانية
ارتكب مجزرة بعد خلاف مع أفراد العائلة  قبل أن يحاول الانتحار قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة قاتل زوجته وصديقتها أب لثلاثة أبناء وحكمت عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد معأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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