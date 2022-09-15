الرياضة
غيابات في أول حصة للأسود
بونو والنصيري والزلزولي والحدادي آخر الملتحقين ومباراة محتملة أمام فريق إسباني سيخوض المنتخب الوطني أول حصة تدريبية، الاثنين المقبل، بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، ضاحية سلا، دون بعض اللاعبين، ممن سيلتحقون متأخرين. وعلمت “الصباح” أن ياسين بونو ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي ومنير الحدادي سيكونونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا