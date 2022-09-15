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الرياضة

غيابات في أول حصة للأسود

منذ 3 دقائق
بونو والنصيري والزلزولي والحدادي آخر الملتحقين ومباراة محتملة أمام فريق إسباني سيخوض المنتخب الوطني أول حصة تدريبية، الاثنين المقبل، بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، ضاحية سلا، دون بعض اللاعبين، ممن سيلتحقون متأخرين. وعلمت “الصباح” أن ياسين بونو ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي ومنير الحدادي سيكونونأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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