الرياضة
انتهاكات في اختبارات الفئات الصغرى
لاعبون دون تأمين وإسعاف ومراقبة طبية والدراسة آخر الاهتمامات كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود عدة انتهاكات وخروقات في الاختبارات التي تجريها الأندية الوطنية للاعبي الفئات الصغرى. وأوضحت المصادر نفسها أن أغلب الأندية تختبر اللاعبين الصغار في ظروف صعبة، تبدأ بالاستقبال، وتصل إلى المباريات التجريبية، وإعلان النتائج.أكمل القراءة »
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