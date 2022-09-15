أســــــرة
حقن البلازما لشفاه وردية
من أحدث التقنيات لتوريد الشفاه بدون تأثيرات سلبية كثيرة تعتبر حقن البلازما من أحدث التقنيات، التي تمكن من الحصول على شفاه وردية، دون الكثير من العناء ودون الحاجة إلى تحمل الألم. ويعتبر الاختصاصيون أن حقن البلازما من الحلول المثالية لتوريد الشفاه، والأكثر من ذلك أن هذه التقنيةأكمل القراءة »
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