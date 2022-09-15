الرياضة
“الرياضة والإعاقة” في ندوة بمراكش
شكل موضوع “الرياضة والإعاقة” محور أشغال ندوة دولية نظمت، أول أمس (الثلاثاء)، بمراكش، على هامش ملتقى مولاي الحسن الدولي لألعاب القوى في دورته السادسة، الذي ينطلق اليوم (الخميس)، إلى غاية بعد غد (السبت)، بالملعب الكبير لمراكش. وشدد المشاركون في الندوة من خبراء وأطباء دوليين في مجال الطبأكمل القراءة »
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