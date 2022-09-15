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وطنية

صفعة‭ ‬لخصومنا‭ ‬بجنيف

منذ 23 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬51‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭         (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
أربعون‭ ‬دولة‭ ‬تعترف‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬وتدعم‭ ‬جهود‭ ‬ديمستورا‭ ‬لاستئناف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية تلقى‭ ‬خصوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬صفعة‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬51‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬المنعقدة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭) ‬بجنيف،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬ممثل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬دعم‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمغرب،‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬أربعين‭أكمل القراءة »

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