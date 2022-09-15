وطنية
صفعة لخصومنا بجنيف
أربعون دولة تعترف بمغربية الصحراء وتدعم جهود ديمستورا لاستئناف العملية السياسية تلقى خصوم الوحدة الترابية صفعة قوية خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء) بجنيف، إذ أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، المؤلفة من أربعينأكمل القراءة »
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