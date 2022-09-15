الرياضة
أبوخلال في تشكيلة “الليغ 1”
اختارت صحيفة “لكيب” الفرنسية، الدولي المغربى زكرياء أبوخلال، لاعب تولوز، ضمن التشكيلة الأفضل خلال الأسبوع الماضي، في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وجاء اختيار أبوخلال، بعد مساهمته في فوز فريقه على ريمس، بهدف لصفر، سجله في الدقيقة 31، بعدما لعب أساسيا خلال المواجهة. ويعتبر هذا الفوز الذي حققهأكمل القراءة »
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