الرياضة
الدشـيـرة دون مـلـعـب
أحمد فانا يخضع للإصلاح وتعثر المفاوضات مع «سونارجيس» بات أولمبيك الدشيرة دون ملعب، لإجراء مبارياته الرسمية بعد إغلاق ملعب أحمد فانا من قبل المجلس الجماعي الدشيرة الجهادية، لإصلاح أرضيته المتهالكة، والتي لم تعد صالحة لإجراء مباريات في كرة القدم. ولم تفض المفاوضات بين المكتب المديري للفريق السوسيأكمل القراءة »
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