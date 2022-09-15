fbpx
الرياضة

الدشـيـرة دون مـلـعـب

منذ 3 دقائق
أحمد فانا يخضع للإصلاح وتعثر المفاوضات مع «سونارجيس» بات أولمبيك الدشيرة دون ملعب، لإجراء مبارياته الرسمية بعد إغلاق ملعب أحمد فانا من قبل المجلس الجماعي الدشيرة الجهادية، لإصلاح أرضيته المتهالكة، والتي لم تعد صالحة لإجراء مباريات في كرة القدم. ولم تفض المفاوضات بين المكتب المديري للفريق السوسيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.