الرياضة
تحكيم طوغولي للجيش وريمو ستارز
بعثة الفريق العسكري تقلع اليوم وسليم وترخات يغيبان عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم طوغوليا للمباراة التي يحل فيها الجيش الملكي ضيفا على ريمو ستارز النيجيري، الأحد المقبل، انطلاقا من الرابعة عصرا، لحساب إياب الدور التمهيدي الأول لكأس «كاف». ويقود هذه المباراة كواسي أتيسو بمساعدة مواطنيهأكمل القراءة »
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