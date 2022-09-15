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الرياضة

مزراوي يتألق أمام برشلونة

منذ 3 دقائق
دخل بديلا والألمان أشادوا به خطف نصير مزراوي، الأنظار، أول أمس (الثلاثاء)، خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ وبرشلونة، في الجولة الثانية من مجموعات عصبة أبطال أوربا، والتي شهدت تفوق زملاء الدولي المغربي بهدفين لصفر، بميونيخ. ودخل مزراوي بديلا للفرنسي بينجامين بافارد، الذي أصيب بعد نصف ساعة منأكمل القراءة »

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