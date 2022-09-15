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الرياضة

الأكاديمية ترفض تسريح لاعبيها

منذ 3 دقائق
إلغاء تجمع بسبب عدم تزامنه مع تاريخ الاتحاد الدولي وتأجيل انطلاقته للأسبوع المقبل رفضت أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم تسليم لاعبيها، للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، لإجراء تجمع إعدادي خلال الأسبوع الجاري، استعدادا لدوري “كوستا كاليدا” بإسبانيا. وعلمت “الصباح”، أن محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطنيأكمل القراءة »

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