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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
آثار‭ ‬تضم‭ ‬عملات‭ ‬بإسنا كشفت‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬المصرية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬والعاملة‭ ‬بمدينة‭ ‬إسنا‭ ‬عن‭ “‬مخبئ‭” ‬يضم‭ ‬عملات‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬تاريخية‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العصر‭ ‬الإسلامي‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬قوالب‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬ووزنها‭. ‬ وصرح‭ ‬بذلك‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الآثار،‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري،‭ ‬مؤكدا‭ “‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف،‭ ‬والذي‭ ‬ربما‭أكمل القراءة »

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