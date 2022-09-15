الصباح الفني
لقطات
آثار تضم عملات بإسنا كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمدينة إسنا عن “مخبئ” يضم عملات من عقود تاريخية مختلفة من العصر الإسلامي وأجزاء من قوالب سك العملة ووزنها. وصرح بذلك الأمين العام لمجلس الآثار، مصطفى وزيري، مؤكدا “أهمية هذا الاكتشاف، والذي ربماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا