الرياضة
ارتباك في استعدادات الفتيات للمونديال
تخلف هازيراج يدفع الجامعة إلى الاستعانة بمساعدها يعيش المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، ارتباكا كبيرا، قبل شهر من انطلاق مونديال الهند، بسبب عدم التحاق الفرنسية صونيا هازيراج، بالإدارة التقنية الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن المنتخب الوطني للفتيات يخوض استعداداته تحت إشراف الفرنسي أنطوني مواسون، المتعاقد معأكمل القراءة »
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