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الرياضة

سطاد يضم عطف الله والطاهري

منذ 15 دقيقة
نجح سطاد المغربي في جلب المدافعين عماد عطف الله ومحمد الطاهري، لتعزيز تركيبته البشرية، والمنافسة على الصعود إلى بطولة القسم الأول، بقيادة المدرب محسن بوهلال. وغير الطاهري الوجهة في آخر لحظة من رجاء بني ملال إلى سطاد المغربي، إذ تمكن من مجاورة عطف الله الذي عاد إلىأكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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