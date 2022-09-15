الرياضة
سطاد يضم عطف الله والطاهري
نجح سطاد المغربي في جلب المدافعين عماد عطف الله ومحمد الطاهري، لتعزيز تركيبته البشرية، والمنافسة على الصعود إلى بطولة القسم الأول، بقيادة المدرب محسن بوهلال. وغير الطاهري الوجهة في آخر لحظة من رجاء بني ملال إلى سطاد المغربي، إذ تمكن من مجاورة عطف الله الذي عاد إلىأكمل القراءة »
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