fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
بنيحيى كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والإذاعي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بنيحيى‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬هكذا‭ ‬صار‭ ‬منفاي‭ ‬إلى‭ ‬عدمي‭ ‬بداية‭ ‬انفصالي‭ ‬من‭ ‬مؤقّتي‭.. ‬وانصهاري‭ ‬في‭ ‬جوهري‭.”‬ الركراكي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فريد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬متعبا،‭ ‬حين‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬أشعر‭ ‬وكأنه‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.