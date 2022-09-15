الصباح الفني
قالوا
بنيحيى كتب الشاعر والإذاعي عبد اللطيف بنيحيى مقطعا شعريا جاء فيه “هكذا صار منفاي إلى عدمي بداية انفصالي من مؤقّتي.. وانصهاري في جوهري.” الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “حتى لو كنت متعبا، حين أكون في لقاء مباشر مع الجمهور أشعر وكأنهأكمل القراءة »
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