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الرياضة

إلزام الهواة باعتماد طبيب وممرض

منذ 12 دقيقة
وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم دورية إلى الفرق المنضوية تحت لوائها، تطالب من خلالها بضرورة وجود سيارة إسعاف واعتماد طبيب، أو ممرض، في المباريات المتعلقة بالمسابقات الرسمية في البطولة وكأس العرش. وقالت العصبة في مراسلتها «استنادا إلى المادة 22 من نظام المنافسات يتعين على كافة الأندية المنضويةأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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