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نضراني ينقل “أنوال” إلى السينما
كتب العمل وأنتجه حول مسار عبد الكريم الخطابي يجري حاليا التحضير لتصوير فيلم سينمائي بعنوان “أنوال” من كتابة وإنتاج محمد نضراني المعتقل السياسي السابق، بتعاون مع المخرج محمد بوزاكو. وتم تحديد أواخر شتنبر الجاري موعدا لانطلاق تصوير أول مشاهد العمل، الذي سيتم في شمال المغرب، حسب ماأكمل القراءة »
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