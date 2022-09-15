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الصباح الفني

الرابور‭ “‬إل‭ ‬جسوس‭” ‬يطلق‭ “‬تسونامي‭”‬

منذ 4 ثواني
الرابور‭ "‬إل‭ ‬جسوس‭" (‬خاص‭)‬
أطلق‭ ‬الرابور‭ ‬ياسين‭ ‬حمي‭ ‬الملقب‭ ‬ب‭ “‬إل‭ ‬جسوس‭” ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬تسونامي‭”‬،‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعهم‭ ‬بها‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬لإنتاج‭ ‬أعمالهم‭.‬ ويؤدي‭ ‬الرابور‭ “‬إل‭ ‬جسوس‭” ‬أغنية‭ “‬تسونامي‭” ‬بالدارجة‭ ‬المغربية،‭ ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬إيقاعاتها‭ ‬الموسيقية‭ ‬مزيجا‭ ‬بين‭ “‬تراب‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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