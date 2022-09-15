الصباح الفني
الرابور “إل جسوس” يطلق “تسونامي”
أطلق الرابور ياسين حمي الملقب ب “إل جسوس” أغنية جديدة تحمل عنوان “تسونامي”، بتعاون مع شركة “يونيفرسال ميوزيك”، إذ انضم إلى قائمة الفنانين الذين تجمعهم بها عقود في الساحة الفنية لإنتاج أعمالهم. ويؤدي الرابور “إل جسوس” أغنية “تسونامي” بالدارجة المغربية، كما تعتبر إيقاعاتها الموسيقية مزيجا بين “ترابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا