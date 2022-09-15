الرياضة
مغربي يواجه الأسود بقميص الشيلي
لعب للأشبال في 2017 ولبلجيكا في 2018 ويحمل ثلاث جنسيات ضمت لائحة منتخب الشيلي، المقرر أن يواجه نظيره المغربي في 23 شتنبر الجاري ببرشلونة، 20 لاعبا، ضمنهم لاعب من أصول مغربية، يدعى نايل ريان ميحساتو، لاعب فريق كورتري البلجيكي. ولعب ميحساتو للمنتخب الوطني لأقل من 15 سنةأكمل القراءة »
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