fbpx
الرياضة

مغربي يواجه الأسود بقميص الشيلي

منذ 6 ثواني
대전월드컵경기장/ 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기/ 남자A대표팀/ 한국 vs 칠레/ 황희찬/ 경합/ 사진 정재훈
لعب للأشبال في 2017 ولبلجيكا في 2018 ويحمل ثلاث جنسيات ضمت لائحة منتخب الشيلي، المقرر أن يواجه نظيره المغربي في 23 شتنبر الجاري ببرشلونة، 20 لاعبا، ضمنهم لاعب من أصول مغربية، يدعى نايل ريان ميحساتو، لاعب فريق كورتري البلجيكي. ولعب ميحساتو للمنتخب الوطني لأقل من 15 سنةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.