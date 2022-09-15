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الصباح الفني

سيدي‭ ‬عثمان‭ ‬يكشف‭ ‬أفلام‭ ‬مهرجانه

منذ 9 ثواني
ملصق‭ ‬المهرجان‭                       (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬للتظاهرة‭ ‬السينمائية‭ ‬تحتفي‭ ‬بالراحل‭ ‬الصعري‭ ‬ كشفت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬سيدي‭ ‬عثمان‭ ‬للسينما‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬ وحددت‭ ‬لجنة‭ ‬الانتقاء‭ ‬التي‭ ‬تكلفت‭ ‬بمشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬المرشحة‭ ‬لمسابقة‭ ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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