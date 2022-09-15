الصباح الفني
سيدي عثمان يكشف أفلام مهرجانه
الدورة الثامنة للتظاهرة السينمائية تحتفي بالراحل الصعري كشفت إدارة مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة للمهرجان، الذي تحتضنه البيضاء في الفترة ما بين 12 و15 أكتوبر المقبل. وحددت لجنة الانتقاء التي تكلفت بمشاهدة الأفلام المرشحة لمسابقة المهرجان، الذيأكمل القراءة »
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