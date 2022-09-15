أســــــرة
تطوير الذات والتغلب على الكسل
يعاني كثير من الأشخاص في محاولة لتطوير ذواتهم وتغيير حياتهم إلى الأفضل مشكل الشعور بالكسل وعدم الرغبة في القيام بأي شيء، ما يتسبب أيضا في معاناتهم من مشكلة حقيقية في إنجاز مهامهم اليومية العادية. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن مشكلة الكسل قد تبدو للوهلة الأولى من المشكلات التيأكمل القراءة »
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