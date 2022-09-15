أســــــرة
كيك بطبقة مقرمشة
المقادير 370 غراما من الدقيق 5 بيضات ربع كأس حليب 300 غرام من الزبدة 16 غراما من خميرة الحلويات فانيلا القليل من الملح 250 غراما من السكر كلاصي الطبقة المقرمشة: 100 غرام من السكر ربع كأس عسل فانيلا نصف كأس من الكريمة السائلة “كورن فليكس” طريقة التحضير نضع في إناء كبير الزبدة ونضيفأكمل القراءة »
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