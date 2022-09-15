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أســــــرة

 كيك بطبقة مقرمشة  

منذ 12 ثانية
المقادير  370  غراما من الدقيق 5  بيضات ربع كأس حليب 300  غرام من الزبدة 16  غراما من خميرة الحلويات فانيلا القليل من الملح 250  غراما من السكر كلاصي الطبقة المقرمشة: 100  غرام من السكر ربع كأس عسل فانيلا نصف كأس من الكريمة السائلة “كورن فليكس” طريقة التحضير  نضع في إناء كبير الزبدة ونضيفأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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