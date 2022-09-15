أســــــرة
التجاهل للتخلص من عادات الطفل السيئة
العقاب العقلاني والحرمان من الأشياء المفضلة من أنجح الطرق ينزعج الكثير من الآباء والأمهات من بعض العادات السيئة لأطفالهم، ما يدفعهم في الكثير من الأحيان إلى استعمال العنف لحثهم على التخلص منها. فمن بين الطرق التي ينصح الاختصاصيون باتباعها والتي تتعلق بكيفية التخلص من عادات الطفل السيئة،أكمل القراءة »
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