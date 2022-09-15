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اذاعة وتلفزيون

نقري: “جوديا” تجربة مميزة

منذ 10 دقائق
المنتج قال إن المشاهد سيكون أمام حكايات حب وانتقام قال خالد نقري، المسؤول عن شركة “ديسكونيكتد”، المكلفة بإنتاج مسلسل “جوديا” لصالح القناة “الأولى”، إن العمل التلفزيوني الجديد، والذي ستشرع القناة في بثه ابتداء من 26 شتنبر الجاري، تجربة مميزة ومختلفة. وأوضح نقري في حديث مع “الصباح” أنأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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