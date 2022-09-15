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أســــــرة

مواجهة التنمر المدرسي… التحدي

منذ 3 دقائق
علوي أمراني حذر من لوم الطفل المعرض له وأهمية مساندته شدد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” على أهمية مساندة الآباء للطفل عند تعرضه للتنمر، تفاديا للآثار النفسية السلبية على المدى البعيد. “أصبح التنمر مشكلا شائعا في صفوف الأطفال سواء بشكلأكمل القراءة »

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