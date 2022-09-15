أســــــرة
مواجهة التنمر المدرسي… التحدي
علوي أمراني حذر من لوم الطفل المعرض له وأهمية مساندته شدد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” على أهمية مساندة الآباء للطفل عند تعرضه للتنمر، تفاديا للآثار النفسية السلبية على المدى البعيد. “أصبح التنمر مشكلا شائعا في صفوف الأطفال سواء بشكلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا