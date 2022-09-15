الرياضة
البحري: الكرة أنصفتني
لاعب بركان قال إنه توصل بعروض لكنه فضل البقاء بفريقه قال الشرقي البحري، لاعب نهضة بركان، إن الكرة أنصفته، بعدما عجز عن الالتحاق بالفريق البركاني في عدة مناسبات في السابق. وأوضح البحري في حوار مع “الصباح”، أن طريقة لعب بركان تناسبه، وهو ما جعله يتألق أخيرا، مبرزاأكمل القراءة »
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