fbpx
الرياضة

البحري: الكرة أنصفتني 

منذ 18 دقيقة
لاعب بركان قال إنه توصل بعروض لكنه فضل البقاء بفريقه قال الشرقي البحري، لاعب نهضة بركان، إن الكرة أنصفته، بعدما عجز عن الالتحاق بالفريق البركاني في عدة مناسبات في السابق. وأوضح البحري في حوار مع “الصباح”، أن طريقة لعب بركان تناسبه، وهو ما جعله يتألق أخيرا، مبرزاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.