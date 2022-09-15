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وطنية

منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬بالدريوش

منذ دقيقة واحدة
تشهد‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الجزئية‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬29‭ ‬شتنبر‭ ‬بالدريوش،‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬للظفر‭ ‬بالمقعدين‭ ‬المخصصين‭ ‬للدائرة‭. ‬ وعلم‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬جيد‭ ‬الاطلاع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬ستعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصطفى‭ ‬الخلفيوي،‭ ‬عن‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬وعبد‭ ‬المنعم‭ ‬الفتاحي‭ ‬عن‭ ‬الاستقلال،‭ ‬ومحمد‭ ‬اليندوزي‭ ‬وكيل‭ ‬لائحة‭أكمل القراءة »

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