وطنية
منافسة شرسة في الانتخابات الجزئية بالدريوش
تشهد الانتخابات البرلمانية الجزئية المقرر إجراؤها 29 شتنبر بالدريوش، منافسة شرسة بين عدد من الأحزاب السياسية للظفر بالمقعدين المخصصين للدائرة. وعلم من مصدر جيد الاطلاع أن هذه الانتخابات ستعرف مشاركة كل من مصطفى الخلفيوي، عن الأصالة والمعاصرة، وعبد المنعم الفتاحي عن الاستقلال، ومحمد اليندوزي وكيل لائحةأكمل القراءة »
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